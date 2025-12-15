名鉄の名古屋本線・須ケ口駅～名鉄一宮駅（上下）で人身事故の影響で運転を見合わせていましたが、午後4時47分に運転を再開しました。 名鉄によりますと15日午後2時53分に、名古屋本線・新清洲駅構内で発生した人身事故の影響で名古屋本線・須ケ口駅～名鉄一宮駅（上下）で運転を見合わせていましたが、午後4時47分に運転を再開しました。