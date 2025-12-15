ファミリーマートは12月16日から、インド料理店『カッチャルバッチャル(Katchar Batchar)』監修の「南インド風海老カレー」を、全国のファミリーマート約16,400店で発売する。プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」によるもので、価格は税込450円。東京都豊島区に店舗を構える「カッチャルバッチャル」は、「ミシュランガイド東京」でビブグルマンを獲得し、現在も掲載されている人気店。“インドらしさ”を残しながら、醤油