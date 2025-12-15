プロ野球・日本ハムから現役ドラフトで巨人に移籍となった、松浦慶斗投手が15日、都内で入団会見を行いました。背番号は54になります。「すごく歴史のある球団のユニホームを着て、野球をできることは楽しみです。これからよろしくお願いします」日本ハムの4年間では1軍登板が5試合。2軍では先発も中継ぎもクローザーもやっていたと話す松浦投手は「どこでも行けるぞという気持ちでやっていきたいなと思います」と意気込みました。