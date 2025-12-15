日本スケート連盟は15日、ミラノ・コルティナ五輪の選考対象選手を公開しました。これまでの大会の結果から名前があがった選手たち。最終決定は18日から行われる全日本選手権大会の競技結果を受けてとなります。3枠の出場権がある男子シングルでは、先日行われたグランプリ(GP)ファイナルでの上位2名として、銀メダルの鍵山優真選手と銅メダルの佐藤駿選手の名前があがります。さらにシーズンベスト上位3名という選考基準枠では、