東京証券取引所15日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反落した。前週末に米国株が値下がりした流れが波及した。終値は前週末比668円44銭安の5万0168円11銭。東証株価指数（TOPIX）は7.64ポイント高の3431.47。TOPIXは終値の最高値を更新した。出来高は約22億6473万株だった。