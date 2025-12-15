アルピニストの野口健氏が１５日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。政府が大規模太陽光発電所（メガソーラー）に対する規制強化策を年内にも取りまとめるとしていることに対して「やはり高市政権はアクションが早い」と私見を述べた。野口氏はかねて、北海道・釧路湿原国立公園周辺をはじめ、かねてよりメガソーラー建設による自然への悪影響について警鐘を鳴らし続けている。政府が自然環境や希少野生動物への影響、大規模