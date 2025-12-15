タレントの中川翔子が15日、自身のインスタグラムを更新し、9月30日に出産した双子の男児の体重を明かした。インスタグラムのフォロワー数が55万人に到達したことを報告し「インスタはみんな穏やかで優しくてコメント励みになっています」と感謝。そしてベビーたちの眠る姿などをアップし、「双子よく眠るようになってかわいいですお兄ちゃん6270g 弟くん5405g 育ってます」と伝えた。「パパの腕で抱っこされてたら寝ち