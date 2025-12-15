広東省で12月11日、全国で初となる「現代騎手学院（現代ライダー学院）」が正式に設立されました。学院は広州職業技術大学内に設けられ、フードデリバリー配達員や宅配員を対象に、学歴取得と技能向上を同時に実現する教育プログラムを提供します。式典では、広東省委教育工委書記で省教育庁の林如鵬庁長が、職業教育の核は産業と教育の融合にあると強調しました。学校と企業が運命共同体として連携し、教育・人材・産業・イノベー