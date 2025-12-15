ÀÖ¤¤À×¤¬¤¯¤Ã¤­¤ê¤È¡Ä½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×½êÂ°¤ÎÅ·ºé¸÷Í³(¤¢¤Þ¤µ¤­¡¦¤ß¤æ)¤¬¸ø³«¤·¤¿ÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ô¡¼¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¥ç¥Ã¥×ÂÇ¤Ã¤¿¡©¥®¥ã¥ë¤¯¤Þ¡©¡©¡×¤ÈX¤Ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤Î½êÂ°¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥³¥°¥Þ¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Á¥ç¥Ã¥×¤ÎÀ×¤¬¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥°¥Þ¤â·§¤È¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Î³¨Ê¸»ú¤Ç°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë