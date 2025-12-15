肩下まで伸びたロングヘアに眼鏡振付師でタレントのKABA.ちゃん(福岡県出身)が、テレビ番組への出演をインスタグラムで報告。最新ショットに反響が起こっている。「お知らせ」と書き出し、BSフジの「クイズ！脳ベルSHOW」への出演を報告。「という事でしっかり生存確認していただきましたぁ〜」とコメント。肩下まで伸びたロングヘアに眼鏡姿で、ピースサインを見せ、健在ぶりをアピールした。番組の出演者ネームプレートには