歌手の華原朋美（51）が15日、Instagramを更新。メイクを落としてすっぴんになる動画に反響が寄せられている。【映像】すっぴん動画＆「痩せた」と話題の写真華原はこれまでに移動中のプライベートショットや30周年を記念したコンサート終了後にファンへ感謝を伝える動画、スタッフとの打ち上げの様子などを自身のSNSで発信している。その姿にファンから、「久々に見たら別人なっててびっくりや！」「朋ちゃん痩せ過ぎじゃ…」