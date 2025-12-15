公開からわずか2日でNetflix国内ランキング1位を獲得した大ヒット韓国ドラマ『暴君のシェフ』で主演を務め、大きな話題を集めたイ・チェミンが、2026年1月31日に東京・NHKホールにて『2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR“Chaem-into you”in TOKYO』を開催することが決定した。【写真】筋肉もチラッ…『暴君のシェフ』ユナ＆イ・チェミン共演シーンタイトル「Chaem-into you」には、「ファンの皆さんとお互いに惹かれ合う特別