俳優の綾瀬はるか（40）の激変した姿に、「何しても可愛い」「最高のショットばかりだなあ」など、絶賛の声が寄せられている。【映像】ベッドで寝転ぶ無防備な姿これまで、マネージャーが更新しているInstagramで、ストーブで暖まるドラマ撮影現場でのオフショットや、カレンダー撮影でのベッドに寝転ぶ無防備な姿などを見せてきた綾瀬。綾瀬はるか、激変ショットを公開2025年12月14日の更新では、「『NHK大河ドラマ「べらぼ