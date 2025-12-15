タレントのフィフィ（49）が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新。上野動物園（東京都台東区）の双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオと雌レイレイが来年1月下旬に中国へ返還されると15日に報じられたことを受けて、私見を述べた。2頭の返還により、国内で飼育されるパンダはいなくなる見通し。2頭は繁殖研究目的で貸与された親から生まれたため所有権は中国にあり、返還期限が来年2月に迫っていた。フィフィは「今後