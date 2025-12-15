Ｊリーグは１５日、Ｊクラブが２０２６―２７シーズン以降、開幕前のキャンプを欧州で実施する場合に、新たに「欧州キャンプ助成金制度」を設けることを決定したと発表した。助成対象クラブが清水、Ｇ大阪、岡山、長崎の４クラブに決定した。◆制度の趣旨▽欧州クラブがＪクラブの選手を認知することによる、選手及びＪリーグ自体の価値向上▽Ｊクラブが欧州スタンダードを認識し、プレー面やビジネス面で比較を行える機会の創