阪神の「２０２６年度新人選手入団発表会」が１５日に大阪市内のホテルで行われ、藤川球児監督（４５）、ドラフト１位ルーキー立石正広内野手（２２＝創価大）をはじめとする７選手が出席した。藤川監督は壇上でルーキーを見渡し、「１２球団で最もいいドラフトができたと自負しています」とニッコリ。プロへの１歩を踏み出した新人選手へ向けて「張り切りすぎないことが大事。トレーニングはプロに入って馴染んでいく時間