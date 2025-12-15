１５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）に、直木賞作家で歴史・時代小説家の今村翔吾さん（４１）がコメンテーターとして出演。作家になる前の意外な職歴と、作家を目指したキッカケが明かされた。番組では、フリップで「京都府生まれダンスインストラクター、作曲家、滋賀・守山市の埋蔵文化財調査員２０２２年『塞王の楯』で直木賞受賞書店３店舗のオーナーもつとめる」と今村さんを紹