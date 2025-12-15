ヤクルトは１５日、今季中日に所属していたナッシュ・ウォルターズ投手の獲得を発表した。１年契約で年俸は５０万ドル（約７８００万円）。ウォルターズは米国出身の２８歳右腕。２０１５年ＭＬＢドラフト３巡目でブルワーズに指名され、２２年にエンゼルスでメジャー初登板。メジャー通算成績は１試合で勝敗なし。今季から中日に所属も１軍登板は３試合（勝敗なし）にとどまり、オフに自由契約となっていた。◆ウォルターズ