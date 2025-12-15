映像アーティストの井上涼さんが2025年12月13日、「出待ち」をめぐる自身の考えをXにつづり、ネットの注目を集めている。「『終演後に待ってるといいことがある』というふうにしたくない」井上涼さんは、イラストやアニメを用いた映像制作のほか、作品に合わせた音楽の作詞・作曲・歌唱を手がける映像アーティストだ。世界の「びじゅつ」を自作の歌とアニメで紹介する番組『びじゅチューン！』（NHK Eテレ）などで人気を博している