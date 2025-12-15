岡山・香川で21日頃からかなりの高温に注意 気象庁は15日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。12月21日頃からの約5日間、全国各地でこの時期としては「かなりの高温」になる可能性があるとしています。 12月の初旬から各地で同情報の発表が続いていて、今後、年末にかけて、平年よりも高温になる日が多い予想です。 中国地方は12月21日ごろから約5日間、かなりの高温（平年比+2.5℃以上となる確率が30％以上