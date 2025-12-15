ドル円は155円03銭まで下落、円高継続＝東京為替 午前中からの円高傾向が継続。ドル円は153.03を付けた。午前中に155.99と156円手前まで上昇したところから一気に売りが出ると、その後も戻りらしい戻りがなく下げている。 USDJPY 155.08