23:30ミランFRB理事とクラリダ元FRB副議長、対談（質疑応答あり） 16日 0:30ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり） 1:00ミランFRB理事、CNBC出演 ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（18日まで） ※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性 ※予定は変更されることがあります。