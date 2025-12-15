テクニカルポイントユーロドル、短期上昇トレンドを形成、１．１８００が上値メドに 1.1792エンベロープ1%上限（10日間） 1.1753ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1734現値 1.1694一目均衡表・雲（上限） 1.1689一目均衡表・転換線 1.167510日移動平均 1.1644100日移動平均 1.1627一目均衡表・基準線 1.161921日移動平均 1.1584一目均衡表・雲（下限） 1.1559エン