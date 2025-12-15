【新華社西安12月15日】厳しい冬を迎えた中国陝西省華陰市の黄河湿地に、ハクチョウの群れが越冬のため飛来した。澄んだ水面と枯れたヨシの間に純白の優雅な姿を見せている。市内では毎年冬にオオハクチョウ、クロヅル、アオサギなどが同湿地に飛来し、黄河に活気をもたらす。（記者/都紅剛）