嶗山可楽を使って調合した「新中式」の健康飲料。（資料写真、済南＝新華社配信）【新華社済南12月15日】中国山東省青島市の大鮑島文化レジャー街区でこのほど、国産飲料「嶗山可楽（ラオシャンコーラ）」と「新中式（新中国式）」茶飲店（ドリンクスタンド）がコラボし、「冬の最初のコーラはホットで飲もう」シリーズのドリンクを打ち出し、若い消費者に驚きを与えた。ナツメやリョウキョウ、チョウジなどさまざ