プロ野球・ヤクルトは15日、今季中日でプレーしていたウォルターズ投手の獲得を発表しました。背番号は「58」となります。今季から日本球界挑戦となっていたウォルターズ投手。2015年にブリュワーズと契約し、22年には現ドジャースの大谷翔平選手が在籍していたエンゼルスでメジャー初登板を迎えていました。中日に入団してからは、ファームで1度の先発を含む33試合に登板。6月に1軍デビューを果たすと、5イニングを無失点としてい