大阪府泉佐野市が来年度中の実現を目指す赤ちゃんポストなどで、市の連携先「りんくう総合医療センター」の松岡哲也病院長が15日までに共同通信のインタビューに応じ「来年度の実施に向け解決すべき課題は多々ある」との認識を示した。