週明けきょう（15日）の東京株式市場で、日経平均株価は先週末より668円安い5万168円で取引を終えました。下げ幅は一時800円を超え、節目の5万円を割り込む場面もありました。AI・データセンター関連株への過剰投資の懸念などから、先週末のニューヨーク市場ではハイテク関連株などを含め、主要な株価指数がそろって下落しました。この流れを受け、東京市場でもソフトバンクグループやアドバンテストなどの半導体関連株を中心に売