レアル・マドリーは14日、ラ・リーガ第16節でアラベスのホームに乗り込み、2-1で勝利を収めた。シャビ・アロンソ監督のコメントをアメリカ『ESPN』が伝えている。直近の公式戦8試合でわずか2勝と不振に陥っていたレアル。前半にFWキリアン・ムバッペのゴールで先制しながら後半に追い付かれたが、FWビニシウス・ジュニオールのアシストからFWロドリゴ・ゴエスの決勝弾が生まれ、公式戦の連敗を2で止めた。リーグ戦17試合を消化