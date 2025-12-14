MLBアトランタ・ブレーブスのロナルド・アクーニャJr.（27）が12月11日、MLB JapanのInstagram動画に登場し、自身の強肩について語るインタビュー映像が公開された。史上初の「40本塁打・70盗塁」を達成したシーズンを経て、打撃や走塁だけでなく、外野からの圧倒的な送球能力にも改めて注目が集まっている。 【関連】「OPS.787」「防御率1.81」が証明！オリオールズの真のチーム貢献度ラ