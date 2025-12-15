グッドコムアセット [東証Ｐ] が12月15日大引け後(15:30)に決算を発表。25年10月期の連結経常利益は前の期比47.6％減の25.8億円に落ち込んだが、26年10月期は前期比2.6倍の68.4億円に急拡大を見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の46円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比35.3％減の16.1億円に落ち込み、売