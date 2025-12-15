積水ハウス・リート投資法人 [東証Ｒ] が12月15日大引け後(15:30)に決算を発表。25年10月期の経常利益は前の期比6.0％減の95.1億円になったが、26年4月期は前期比25.6％増の119億円に拡大を見込み、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、前期分配金を2216円→2329円(前の期は2365円)に増額し、今期は3384円にする方針とした。 株探ニュース