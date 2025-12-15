ＧＡｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ [東証Ｇ] が12月15日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年10月期の連結最終利益は前の期比2.3倍の38.9億円に伸び、従来予想の32億円を上回って着地。26年10月期も前期比40.4％増の54.6億円に拡大を見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の13円に大幅増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績