土屋ホールディングス [東証Ｓ] が12月15日大引け後(15:30)に決算を発表。25年10月期の連結経常損益は0.9億円の赤字(前の期は1.8億円の黒字)に転落したが、26年10月期は4億円の黒字に急浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.9％減の12億円に減り、売上営業利益率は前年同期の10.5％→9.2％に低下した。 株探ニュース