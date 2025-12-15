ストレージ王 [東証Ｇ] が12月15日大引け後(15:30)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の経常損益(非連結)は1億9700万円の赤字(前年同期は1億7900万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した11-1月期(4Q)の経常利益は前年同期比6.0％増の3億7000万円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(3Q)の経常損益は87