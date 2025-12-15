リボミック [東証Ｇ] が12月15日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の最終損益(非連結)を従来予想の13.5億円の赤字→12.7億円の赤字(前期は10.1億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の最終損益も従来予想の8.3億円の赤字→7.6億円の赤字(前年同期は5.3億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する計算になる