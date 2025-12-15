東京・赤坂にあるサウナで火事があり、30代の男女が意識不明の重体です。警視庁などによりますと、15日正午過ぎ、港区赤坂で「建物の3階でベルが鳴っている」と119番通報がありました。5階建ての建物の3階にあるサウナから出火したとみられていて、部屋の壁が燃えたということです。東京消防庁がポンプ車などを出動させて消火活動にあたり、火は約1時間後に消し止められましたが、30代の男女2人が病院に搬送され意識不明の重体です