衆議院の議員定数を削減する法案の今国会での実現を巡り、与野党の攻防が激化しています。自民党と日本維新の会が国会に提出した衆議院の議員定数を1割削減する法案を巡り、野党側は、衆議院の政治改革特別委員会で企業・団体献金の法案の審議を優先する姿勢で、審議入りのめどはたっていません。日本維新の会・吉村代表：12月5日に提案しましたけれど、審議すらされていないという状態が続いて、本当に残念に思います。茶番劇です