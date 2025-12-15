Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡Ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢MBS¡¦TBS·Ï¡ÖÆü5ÏÈ¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×TV Edition¡Ù(Ëè½µÆüÍË17»þ¡Á)¤ÎÇÛ¿®¸ÂÄêÈÇ¡Ö¼íÌî±Ñ¹§²òÀâÉÕ¤­¡×¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12·î14Æü¤è¤ê¡¢¤³¤Î¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁüÉÕ¤­¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1ÏÃ¡ÁºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤ÇTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¡£1¡Á9ÏÃ¤Ï12·î21Æü17»þ29Ê¬¤Þ¤Ç¡£¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤Ï¡¢2011Ç¯¤ËÁ´12ÏÃ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¥·