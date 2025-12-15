記念すべき「第５０回報知映画賞」の表彰式が１５日、都内で行われた。今回から新設のＢＳ１０プレミアム賞にはメガヒット映画「国宝」が初戴冠。李相日（り・さんいる）監督（５１）が監督賞に続いて登壇した。２３年ぶりの作品賞＆監督賞のダブル受賞となった李監督は初代戴冠となったＢＳ１０プレミアム賞に「この賞は映画ファンの方の投票とうかがっておりましたので光栄です。国宝という作品は取材でも８００ページある