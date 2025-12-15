お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子（41歳）が、公式ブログを更新。「女芸人No.1決定戦 THE W 2025決勝」で優勝したことを報告し、ファンの反響を呼んでいる。「THE W」決勝当日の13日、江上は「1番面白い女芸人！！」と題してブログを更新。「本日！！ついに！！THE W決勝です！！！！」と高揚感をあらわにしつつ、「色んな人に『頑張って！』と言ってもらえて、すっかり涙もろくなった私は、終始ウルウルしっぱなし」と、決勝を前