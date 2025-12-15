今季チーム最多の８勝（６敗）をマークしたヤクルトの吉村貢司郎投手が１５日、都内で契約更改に臨み、２５００万円増の年俸７５００万円でサインした（金額は推定）。チームが最下位に低迷する中、昨季の９勝には及ばなかったものの、先発ローテを守った右腕は「１年間（ローテで）回ったことを評価してもらった」と５０％アップに満足そう。来季の目標を記す色紙には「勝つ」の２文字。「己にも勝ち、試合にも勝つ。すべてに