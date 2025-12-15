Ｊ２藤枝ＭＹＦＣの監督に就任する元日本代表の槙野智章氏（３８）が、静岡・藤枝市内で就任記者会見を行った。引退会見同様、自作のスライドを用いて登壇し、今後の野望やチーム方針を説明。その一つとして、地域活性化に力を注ぐ考えを示した。藤枝は今季、ホーム平均入場者数が初めて５０００人を突破。槙野氏は来季の目標として８０００人を掲げ、地域活性化を重要なテーマに位置付けた。説明の中では、自身を象徴する言葉