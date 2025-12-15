笠岡警察署 笠岡市で10代の女性にわいせつな行為をしたとして、笠岡市の20代の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、笠岡市の型枠大工の男（23）です。警察によりますと男は、2025年11月18日午後8時ごろ、笠岡市の店舗の敷地内で、アルバイトの10代の女性に「連絡先を教えてほしい」などと声をかけ、女性の両肩をつかむなどして怖がらせ、体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。