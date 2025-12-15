リリースで発表Jリーグは12月15日、来年の明治安田J1百年構想リーグの東西2つのグループ分けを発表した。Jリーグは来季、2月から6月にかけて「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」を実施し、下半期より秋春制へ移行する。百年構想リーグの大会形式はJ1は10クラブずつ東西に分かれ、J2とJ3は合計40クラブを東西南北の4地区10チームずつに分けてリーグ戦を実施。その後、プレーオフステージを行い、順位を決定する。13日にJ1昇