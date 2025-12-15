ヤクルトは１５日、今季限りで中日を自由契約となったナッシュ・ウォルターズ投手（２８）＝右投げ右打ち、身長１９５センチ、１０２キロ＝の獲得を発表した。背番号は５８に決まった。来日１年目の今季、右腕は中日で３試合の登板で勝ち負けなしの防御率０・００と力を発揮できなかったが、本来は１５０キロ超の直球とシンカーが武器のリリーバーだ。ヤクルト球団を通じて「来シーズン、再び日本に戻りスワローズでプレーでき