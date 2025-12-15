レスリング女子で五輪メダリストの浜口京子（47）が15日、自身のXを更新。父のアニマル浜口（78）の秘蔵写真を披露した。京子は「父のアニマル浜口、18歳頃。置いてるダンベルも手造りだそうです」とつづり、パンツ一枚に草履姿で、自転車を片手で持ち上げる写真を投稿。「強くなる為に、工夫と努力していたんですね！私も頑張ります」と続けた。