ヤクルトは15日、今季限りで中日を自由契約となったナッシュ・ウォルターズ投手（28）の獲得を発表した。背番号は58。50万ドルの単年契約（金額は推定）。大リーグでは1試合のみの登板も、1メートル95の長身から投げ下ろす160キロ前後の直球が武器。今季中日では3試合の登板に終わったが、ヤクルトは能力を高く評価しており、守護神候補となる可能性もある。チームは今季5年ぶりの最下位。リーグワーストのチーム防御率3.59