さすがのテクニックだ。オリエンタルラジオの藤森慎吾が12月13日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」にMCとして生出演。足つぼパターゴルフでカップインを連発させ、スタジオを盛り上げた。【映像】腕前プロ級 藤森慎吾のパターテクニック文字通りカフェがコンセプトの当番組は、ボートレース予想やミニゲームで楽しむ内容。中盤には、ボートレース場の大時計にちなんで「12秒足つぼパターゴルフ」を実施した。