名鉄名古屋本線 須ケ口～名鉄一宮は新清洲駅構内の人身事故のため、上下線で運転を見合わせていましたが、午後4時47分に運転を再開しました。 【写真を見る】【交通情報】名鉄名古屋本線 須ケ口～名鉄一宮 上下線で運転再開（午後4時47分）